محافظ جنوب سيناء يبحث الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية: تطوير قرية الجبيل ومدخل مدينة دهب

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع اللواء وائل مصطفى، رئيس الجهاز المركزي لتعمير سيناء ومدن القناة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها، وبحث الاستعدادات النهائية لافتتاح عدد من المشروعات التنموية خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي الشهر المقبل.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وقيادات جهاز تعمير سيناء، وشركات المرافق.

واستعرض رئيس جهاز تعمير سيناء، الموقف التنفيذي للمشروعات بمختلف المدن، مؤكدًا التنسيق الكامل مع شركات المرافق لضمان توفير المرافق الأساسية داخل التجمعات التنموية والسكنية داخل المحافظة، معربًا عن استعداد جهاز التعمير لتقديم كل سبل الدعم اللوجستي والفني لتسهيل الإجراءات وتسريع معدل الإنجاز، مناقشًا أهم المشروعات الجاري تنفيذها، والمعوقات لإيجاد حلول لها على أرض الواقع.

وأكد محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع أن الأولوية القصوى لتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي تصب في مصلحة المواطن، مشددًا على ضرورة إزالة كل المعوقات الفنية والإدارية التي قد تعيق التنفيذ، مع التركيز بشكل خاص على التجمعات البدوية، لضمان وصول المرافق الأساسية وتوفير حياة كريمة للأهالي.

وأسفر الاجتماع عن مجموعة من القرارات التي سيجري البدء في تنفيذها، ومن أبرزها تطوير منطقة الجبيل من خلال إدراج المنطقة كأولوية قصوى في الخطط المستقبلية، والبدء الفوري في إجراء الدراسات الفنية بالتعاون بين المحافظة وجهاز التعمير بسيناء، وذلك للعمل على التطوير الشامل للمنطقة.

كما أسفر عن سرعة إجراءات الطرح والتعاقد والتنفيذ لوضع حجر الأساس لمشروع تطوير طريق مدخل مدينة دهب بما يتناسب مع مكانتها السياحية، بجانب التنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة للحصول على الموافقات اللازمة لبدء العمل في طرق ربط التجمعات التنموية بمدينة رأس سدر.

فيما تم الإشارة إلى تشكيل لجنة مشتركة من «الموارد المائية، جهاز التعمير، التخطيط العمراني، ومجالس المدن»؛ لمعاينة مواقع المنازل البدوية واختيار المناطق الآمنة البعيدة عن أخطار السيول، وتحديد أفضل أساليب الحماية من خطر السيول.

وسرعة تيسير الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة لتسليم البيوت البدوية للمستحقين من المواطنين، وخاصة في منطقة «الوادي» بمدينة طور سيناء، ومنطقة «النقب» بمدينة طابا، والبدء في تركيب عدادات كهرباء وتوصيل التيار الكهربائي لعدد من التجمعات البدوية.

وشدد المحافظ، على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الرويسات بشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن منطقة الرويسات تحظى بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية.

وأوضح أن تطوير المنطقة يهدف إلى القضاء نهائيًا على العشوائيات ورفع الإشغالات، بما يضمن الحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية.

وشارك في الاجتماع اللواء وائل مصطفى، رئيس جهاز تعمير بسيناء، والمهندسة حنان عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، والمهندسة نجلاء محمد، مدير مديرية الإسكان، والمهندس أحمد الجوهري، رئيس شركة الكهرباء.