دراسة أمريكية توصي بتصنيف فرع الإخوان المسلمين في السودان كمنظمة إرهابية

أوصت دراسة أمريكية، بتصنيف فرع جماعة الإخوان المسلمين في السودان كمنظمة إرهابية، استنادا إلى ما وصفته بـ"تأثيرات أمنية إقليمية متزايدة".

وقالت الدراسة، الصادرة عن معهد جيت ستون للدراسات الاستراتيجية في نيويورك وأوردتها صحيفة "الراكوبة نيوز" السودانية اليوم الاثنين، إن واشنطن اتخذت في السابق إجراءات مماثلة ضد فروع للتنظيم في دول أخرى، معتبرة أن تطبيق السياسة نفسها على الحركة الإسلامية في السودان بات ضروريا.

وأشارت إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في سبتمبر 2025 عقوبات على مجموعة مسلحة تُعرف باسم كتيبة البراء بن مالك، متهمة إياها بـ"الارتباط بأنشطة تهدد الاستقرار وبعلاقات خارجية مزعومة".

وأضافت الدراسة، أن "منظمات حقوقية وكنسية وثّقت حوادث استهدفت مجتمعات مسيحية في مناطق النزاع، بينما نفت القوات المسلحة السودانية تنفيذ عمليات تستهدف أقليات دينية".

وتطرقت الدراسة، إلى إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في مايو الماضي أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، مشيرة إلى تقارير لاحقة تحدثت عن استخدام غاز الكلور قرب الخرطوم، دون توفر تأكيد مستقل لهذه المزاعم.

وذكرت الدراسة، أن "نفوذ الاخوان داخل مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، تعزز بعد تعثر المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط الرئيس السابق عمر البشير في 2019، ثم انهيارها بعد أحداث أكتوبر 2021".

وحذرت الدراسة، من أن استمرار هذا النفوذ قد ينعكس على أمن شمال شرق أفريقيا وممر البحر الأحمر، الذي يمثل مسارا حيويا للتجارة الدولية، مشيرة إلى أن "إدراج فرع الإخوان في السودان على قوائم الإرهاب يمثل خطوة ضرورية لحماية المصالح الأمريكية وتقليل المخاطر الإقليمية".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صنفت الشهر الماضي الإخوان المسلمين في مصر لبنان والأردن، كمنظمات إرهابية وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.

وخلف الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 للاستيلاء على السلطة، قرابة 40 ألف قتيل وتسبب في نزوح أكثر من 12 مليون شخص - نحو 30% من السكان - داخليا وخارجيا ودمار هائل وانتشار المجاعة، بحسب منظمة الصحة العالمية.