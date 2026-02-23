 رب أسرة يقتل أسرته وينتحر في ألمانيا - بوابة الشروق
الإثنين 23 فبراير 2026 12:44 م القاهرة
رب أسرة يقتل أسرته وينتحر في ألمانيا

شترولندورف - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 23 فبراير 2026 - 12:32 م | آخر تحديث: الإثنين 23 فبراير 2026 - 12:32 م

تشتبه السلطات الألمانية، في أن رب أسرة أطلق النار على زوجته وطفليه ثم على نفسه في منطقة أوبرفرانكن بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.

وعثرت عناصر الشرطة على الجثث الأربعة مساء الجمعة الماضية، في شقة بمدينة شترولندورف التابعة لدائرة بامبرج، حسبما أعلنت السلطات اليوم الاثنين.

ووفقا للبيانات، فإن القتلى هم الأب "52 عاما" وزوجته، إضافة إلى ابنهما "14 عاما" وابنتهما "6 أعوام".

وذكر المحققون، أن الأب الألماني كان يمتلك عدة أسلحة نارية، وكان حاصلا على ترخيص قانوني لحيازتها، ولم يتضح بعد نوع الأسلحة المستخدمة.

كما أشارت الشرطة والنيابة العامة، إلى أن خلفيات الجريمة لا تزال قيد التحقيق، موضحة أنه يتعين تقييم آثار إضافية لهذا الغرض.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على تورط أشخاص آخرين في الواقعة.

وبحسب البيانات، استدعى مالك الشقة الشرطة بعدما تعذر عليه التواصل مع المستأجرين وشعر بالقلق عليهم.

وعثر أفراد الشرطة مساء الجمعة على الجثث الأربع داخل الشقة الواقعة في مبنى سكني متعدد الوحدات.

