ترامب: تم تحرير المناطق التي يسيطر عليها داعش في سوريا والعراق بالكامل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم تحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بالكامل، مرحبا بانتهاء تنظيم داعش ويدعو إلى التزام اليقظة.

وقال ترامب، طبقا لقناة الحرة الأمريكية الليلة، إن الولايات المتحدة ستبقى متأهبة لمحاربة داعش حتى تتم هزيمته أينما كان.

يأتى ذلك في الوقت الذي قال فيه نائب المبعوث الأمريكي الخاص لدى التحالف الدولي وليام روباك : "لا يزال أمامنا الكثير من العمل لإلحاق الهزيمة الدائمة" بالتنظيم، مضيفا "لم تنته الحملة بعد، يبقى.. داعش تهديدا كبيرا".

وحذر المسئول الأمريكي في الوقت ذاته من أن القتال ضد التنظيم لم ينته بعد رغم تجريده من الأراضي في سوريا والعراق المجاور. قال : "سنواصل دعم عمليات التحالف في سوريا لضمان.. هذه الهزيمة الدائمة".

وكانت "قسد" قد أعلنت، اليوم السبت، أن تنظيم داعش مُني بالهزيمة النهائية في الباغوز شرق سوريا.. وقال مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لهذه القوات على "تويتر": "الباغوز تحررت، والنصر العسكري ضد داعش تحقق".