ميركل تجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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اتصلت أمس الجمعة، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت مساء أمس الجمعة، إن المكالمة دارت حول "تبادل الآراء بشأن موضوعات دولية تتعلق بحلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوكرانيا وقضايا التجارة".

وأضاف زايبرت أن الحديث تناول أيضا مسائل عسكرية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "واللقاءات القريبة بين الجانبين".

ولم يذكر زايبرت تفاصيل أخرى.

وكان السفير الأمريكي فى برلين ريتشارد جرينيل انتقد مؤخرا ابتعاد الحكومة الألمانية عن هدف الحلف في مجال التمويل الدفاعي، الذي ينبغي تحقيقه بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة لم تصل إليها ألمانيا.