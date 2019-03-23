فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية تحسبا لتظاهرات السترات الصفراء

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتم نشر قوات من الجيش في جميع أنحاء البلاد بهدف تعزيز حالة الأمن خلال تظاهرات حركة (السترات الصفراء) المتوقعة اليوم السبت.

وذكرت شبكة (فرانس 24) أن السلطات الفرنسية تعهدت باتباع سياسة عدم التسامح تجاه تظاهرات الحركة المتوقع إجراؤها اليوم وغدا /الأحد/، حيث منعت قوات الأمن المتظاهرين من دخول شارع الشانزليزية ومحيط القصر الرئاسي والجمعية الوطنية الفرنسية، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في وسط مدينة "تولوز" و"بوردو" و" ديجون" و"رين تولوس" إلى جانب مدينة "نيس" التي من المقرر أن تشهد لقاء بين ماكرون ونظيره الصيني شي جين بينج في 26 من مارس الجاري.

وقال ديدييه لليمينت قائد شرطة باريس" لقد تم إنشاء وحدات شرطة للرد بشكل أسرع على أي أعمال عنف، ونشر جنود لحماية المواقع الحساسة".

وأصدرت "السترات الصفراء" دعوات للتجمع في ساحة تروكاديرو، بجانب برج إيفل، ومظاهرة من جنوب العاصمة إلى حي مونمارتر.