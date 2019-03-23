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علق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على إعلان الرئيس دونالد ترامب باعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة.

وقال في تصريح لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء السبت، إن قرار الرئيس الأمريكي بشأن هضبة الجولان يعد اعتراف بالواقع على الأرض، متابعًا أن الوضع الأمني يتطلب حماية الدولة الاسرائيلية.

وأضاف: «هذه هي القيضة بمنتهى السهولة وهذا متسق كليًا مع الحقائق، ويزيد إمكانية تحقيق ما نريده وهو أن يكون الشرق الأوسط مستقرًا وأمنًا».

وأكد أن الولايات المتحدة تعد قوة للسلام في المنطقة ونياتها نبيلة وتتطلع لمصلحة شعوب لبنان والكويت وإسرائيل وكل دول المنطقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، أنه حان الوقت لتعترف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة إسرائيليًا منذ عام 1967.