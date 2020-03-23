تسجيل 293 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا في تركيا

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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 293 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الفضائية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.