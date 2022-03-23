حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة التكاتك بالإكراه في البساتين

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قررت نيابة البساتين حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات "التوكتوك" بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيقات في البساتين.

وأمرت النيابة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوكتوك" كرهاً عن قائديها تحت تهديد أسلحة نارية، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الوقائع.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما 2 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة كرها عن مالكيها تحت تهديد الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهما والتصرف فيهم بالبيع لدى عميلهما "سيء النية"، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم بإرشادهما ضبط الأخير، بحوزته 4 مركبات "توكتوك" من متحصلات تلك الوقائع وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

وأمكن التوصل إلى أحد مالكى تلك الدراجات المستولى عليها، وباستدعائه تعرف على مركبة التوكتوك خاصته واتهمهما بسرقته بالإكراه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.