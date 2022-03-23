تراجع الين أمام الدولار إلى أقل مستوياته منذ 2016

سجل الين الياباني تراجعا جديدا أمام الدولار في ظل إبقاء البنك المركزي الياباني على السياسة النقدية المرنة، رغم اتجاه البنوك المركزية الكبرى الأخرى في العالم إلى تشديد السياسة النقدية.

وتراجع الين، أمام الدولار، اليوم الأربعاء، إلى أقل مستوى له منذ فبراير 2016، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية بمقدار 3 نقاط أساس، بعد ارتفاعه أمس بمقدار 9 نقاط أساس أمس.

وتراجع الين أمام الدولار اليوم بنسبة 5ر0% إلى 14ر121 ين لكل دولار وهو أعلى مستوى له منذ أول فبراير 2016.

وقالت ماري دالي رئيسة مجلس احتياط سان فرانسيسكو أمس إن الوقت قد حان للتخلص من السياسة النقدية التكيفية المرنة، في حين أعلن جيمس بولارد رئيس مجلس احتياط سانت لويس ولوريتا ميستر رئيسة مجلس احتياط كليفلاند دعمهما لزيادة أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أمير أنور زاده الخبير في الأوراق المالية اليابانية في شركة أزمتريك أدفايزورس "الين ينهار أمام أعيننا"، حيث تتعارض السياسات النقدية لبنك اليابان المركزي تماما مع سياسات البنوك المركزية الكبرى الأخرى.