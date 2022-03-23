وزير الكهرباء يبحث مع مسؤولي الجايكا اليابانية تعزيز التعاون بمجال الطاقة المتجددة

بحث الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء الطاقة المتجددة، مع يوشيفومي أومورا الممثل الرئيسي السابق لهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والهيئة بمجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد شاكر خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الأربعاء، بمكتب الهيئة في مصر، بحضور وكاتو كين، الممثل الرئيسي الجديد للهيئة، عمق العلاقات المصرية اليابانية بمختلف المجالات، مشيرًا إلى التعاون القائم والمتمثل في تنفيذ قطاع الكهرباء المصري لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الياباني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجي.

وأشار إلى التعاون السابق مع هيئة التعاون الدولي اليابانية منذ أوائل الثمانينيات، حيث قدمت الوكالة العديد من برامج التعاون مع قطاع الكهرباء في مصر، منها مشروعات إعادة تأهيل مشروعات الطاقات المتجددة وشبكات التوزيع وبناء القدرات للكوادر البشرية وكفاءة استخدام الطاقة.

ولفت إلى أن مصر تتمتع بثراء كبير في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى حوالي 90 جيجاوات.

وأضاف أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة، مؤكدًا تعظيم الاستفادة من هذه القدرات في العديد من المجالات ومن بينها تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأبدى ترحيبه بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية في مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر الذي يحظى حاليًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب.

وتابع أن هناك تعاونًا مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع بهذا المجال وصولًا إلى إمكانية التصدير، مؤكدًا استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف بهذا المجال.

وأكد الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه، حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية.

من جهته، أشاد الممثل الرئيسي السابق لهيئة التعاون الدولي اليابانية بمكتب مصر بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والتعاون المثمر بين الجانبين خلال الفترة السابقة، مؤكدًا ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

بدوره، أثنى الممثل الرئيسي الجديد لهيئة التعاون الدولي الياباني بمصر، على ما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات، معربًا عن تطلعه لزيادة حجم التعاون المثمر بين الجانبين.

وأعرب عن اهتمام بلاده بالاستثمار على أرض مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون بمجالات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.