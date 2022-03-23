أعاد تعيين الحكم الزامبي جاني سيكازوي، لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، الأذهان لأزمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف خلال السنوات الماضية.

ويلعب الأهلي مع الهلال السوداني يوم 3 إبريل المقبل، ضمن حسابات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الكاف قد أعلن تأجيل مباراة الأهلي والهلال المقرر إقامتها على ستاد السلام، بسبب مشاركة اللاعبين الدوليين في تصفيات كأس العالم والتي ستنتهي في أول إبريل القادم.

ويتنافس الأهلي مع الهلال لخطف بطاقة التأهل الثانية لدور الربع النهائي لدوري الأبطال، بعدما حسم صن داونز تأهله في صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، والهلال ثالثا بـ 4 نقاط، ويتذيل المريخ الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل حسم تأهله رسميا، أما في حالة خسارته فسيتأهل الهلال رسميا رغم تساوي النقاط، وذلك لأن الفريقين تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب.

وأعلن الكاف اليوم اسناد إدارة مباراة الأهلي والهلال لـ سيكازوي الذي تحوم حوله عدد من الشُبهات التحكيمية والكارثية خلال الفترات الماضية.

وكان سيكازوي شاهدا على الكارثة التحكيمية التي حدثت في مباراة تونس ومالي بكأس الأمم الإفريقية التي اقيمت في الكاميرون حيث أطلق صافرة نهاية المباراة مرتين في الدقيقة 85 و88 أي قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة، وأكد الكاف وقتها أنه تعرض لضربة شمس قوية وخسرها تسور قرطاج بهدف دون رد.

وبالنظر إلى سجل النادي الأهلي مع الحكم الزامبي، سنرى أن المارد الأحمر خاض 6 مباريات تحت قيادة جياني سيكازوي في البطولات القارية.

وتعد المواجهة الأولى للأهلي تحت قيادة سيكازوي، في دوري أبطال إفريقيا 2013 بالدور نصف النهائي أمام القطن الكاميروني، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بركلات الترجيح والتأهل إلى نهائي المسابقة.

وفي نصف نهائي 2014 لبطولة الكونفدرالية أدار مواجهة القطن الكاميروني أيضا والتي انتهت بفوز الأهلي 2-1، وتوج الفريق الأحمر بالبطولة في النهاية.

كما أدار سيكازوي مواجهة الجيش الرواندي والأهلي في ذهاب الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا 2015.

المباراة الرابعة كانت في مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي حقق فيها الفريق الأحمر الفوز بنتيجة 2-0.

سيكازوي أيضا كان شاهدا على فوز الأهلي بنتيجة 3-0 على المريخ السوداني في دور المجموعات من النسخة الماضية، لدوري أبطال إفريقيا.

وفي نفس النسخة، تولى سيكازوي إدارة مباراة صن داونز التي اقيمت في إياب الدور الربع النهائي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبعيدا عن أزماته القليلة مع الأهلي، سيكازوي كان حكما لتقنية الفيديو لمباراة الكارثة التحكيمية التي لعبت في نهائي دوري الأبطال نسخة 2018 بين الترجي التونسي والوداد المغربي، والتي شهدت أحداثًأ مثيرة بانسحاب الفريق المغربي من المباراة بعد إلغاء هدفًا صحيحًا لهم.

وألغى سيكازوي هدفين لأول أغسطس في مباراته أمام الترجي التونسي، في المباراة التي اقيمت بينهما في موسم 2018 – 2019، واحتسب هدفًا غير شرعي لصالح فريق باب سويقة، وتم إيقافه من الكاف لمدة 5 أشهر.

وأدار أيضا سيكازوي مباراة منتخب مصر مع الكاميرون في نهائي كأس أمم أفريقيا 2017 والتي انتهت بخسارة الفراعنة بهدفين لهدف، وشهدت المباراة أيضا أخطاء تحكيمية شديدة أثرت على نتيجة المباراة.

كما كان أيضًا حكمًا لمباراة مصر أمام نيجيريا في المباراة المؤهلة لأمم أفريقيا، وحرم الفراعنة من هدف محقق بعد انفراد محمد صلاح بمرمى المنتخب النيجيري.