فخري الفقي: روسيا وأوكرانيا تنتجان نحو 25% من الإنتاج العالمي للحبوب

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخُطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ روسيا وأوكرانيا تنتج نحو 25% من الإنتاج العالمي من الحبوب وتحديدًا القمح، وذلك في معرض حديثه عن الأضرار على الاقتصاد العالمي من جراء الحرب القائمة بين الدولتين التي تُكمل الخميس شهرها الأول).

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، عبر شاشة «الشمس»، مساء الثلاثاء، أنّ الأزمة الراهنة أدّت إلى تسارع معدلات التضخم على مستوى دول العالم، بما في ذلك مصر، ما دفع الدولة لاتخاذ قرارات لاحتواء هذه الزيادة وتوفير السيولة بالنقد الأجنبي لعدم المساس باحتياطي البنك المركزي حتى لا يؤثر على سعر الصرف.

وأوضح أن الدولة اتخذت خطوة مهمة وهي تبكير زيادة المرتبات والمرتبات دون الانتظار إلى الموازنة الجديدة (تبدأ في يوليو)، مُرجعًا ذلك إلى أن التضخم يحمل تأثيرات صعبة على الطبقات الفقيرة.

وأشار إلى أنّ امتداد الحرب الروسية الأوكرانية عامًا كاملًا سيكون أسوأ السيناريوهات، مشددا على أهمية المحافظة على رصيد الاحتياطي الأجنبي البالغ 130 مليار دولار، بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لرفع الأعباء عن المواطنين ومواجهة آثار ارتفاع موجة التضخم.

ولفت إلى أنّ الدولة تعمل في الوقت نفسه على خفض أسعار السلع، وهو ما يتحقق من خلال التوسع في منافذ البيع الثابتة والمتحركة من قِبل وزارتي التموين والداخلية والقوات المسلحة.

ودعا الفقي، إلى وضع أسعار استرشادية للسلع لمنع أي زيادات (غير مبررة)، وكذا عدم المساس برغيف الخبز التمويني.