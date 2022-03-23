بوتين يوقف التعامل بالدولار واليورو: لا شراء للنفط والغاز من روسيا بغير الروبل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا لن تقبل إلا المدفوعات بالروبل لقاء إيصال الغاز إلى "دول غير صديقة"، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد فرض عقوبات مشددة عليها بسبب غزو أوكرانيا.

وقال بوتين في اجتماع حكومي نقله التلفزيون: "قررت تنفيذ مجموعة من الإجراءات لجعل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول غير صديقة بالروبل الروسي"، ووجه بتنفيذ التغييرات في غضون أسبوع، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح بوتين ان ذلك يأتي رداً على تجميد أصول روسيا في الغرب بسبب هجومها على أوكرانيا.

وطلب بوتين من البنك المركزي والحكومة أن يحددا "في مهلة أسبوع" النظام الجديد الذي يفترض أن يكون "واضحاً وشفافاً" ويتضمن "شراء الروبل من سوق الصرف" الروسية.

وكان لهذا الإعلان تأثير فوري على العملة الروسية التي ارتفعت أمام اليورو والدولار بعد أن انهارت منذ 24 فبرايرالماضي مع دخول القوات الروسية الى أوكرانيا.

وألمح بوتين أيضاً إلى أن صادرات روسية أخرى ستتأثر، حيث جمد الغربيون حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطي الروسي في الخارج، في خطوة وصفها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم، الأربعاء بـ"سرقة".

وقال بوتين: "من الواضح أن تسليم بضائعنا إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالدولار واليورو والعملات الأخرى، لم يعد له معنى عندنا".

في الوقت الراهن، تجنبت المحروقات الروسية الى حد كبير العقوبات الغربية القاسية ضد موسكو.

ورغم أن واشنطن فرضت حظراً على الغاز والنفط الروسيين إلا أنهما لا يزالان يتدفقان إلى أوروبا التي تعتمد كثيراً على المحروقات الروسية وتعد السوق الأول لموسكو.

لكن الاتحاد الأوروبي بات يفكر أيضاً في حظر النفط الروسي.

وتعمل موسكو من جهتها منذ سنوات على وقف ربط اقتصادها بالدولار، للحد من آثار العقوبات.