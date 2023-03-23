باكستان: مقتل شخص وإصابة 8 آخرين أثناء تدافع خلال توزيع الدقيق

لقي شخص حتفه وأصيب ثمانية آخرين خلال تدافع للحصول على دقيق مجاني في مدينة تشارسادا الباكستانية اليوم الخميس، أول أيام شهر رمضان.

وشهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا شديدا في الأشهر القليلة الماضية، حيث ارتفع التضخم لمستوى غير مسبوق منذ نحو 50 عاما فيما تكافح البلاد في أزمة في ميزان المدفوعات شهدت اضطرارها للعودة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وقال محمد عارف رئيس قوات الشرطة في تشارسادا شمال غربي ولاية خيبر باختنخوا حيث وقع الحادث: "تعرض تسعة أشخاص للدهس بالأقدام، وتم نقلهم إلى المستشفى حيث توفي أحدهم"، حسبما ذكرت وكالة قناة "جيو نيوز" الأخبارية الباكستانية.

وذكر عارف أن مئات الأشخاص تجمعوا في متجر محلي للحصول على الدقيق المجاني، في واحدة من مئات نقاط التوزيع الذي خصصتها الحكومة خلال رمضان.

ويشمل المخطط الملايين من الأسر منخفضة الدخل عبر البلاد.

وتوفي رجل وأصيب أربعة آخرون في حي قريب لدى انهيار حائط كانوا يجلسون عليه خلال تجمع الحشود للحصول على الدقيق المجاني.

وجراء الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، ناشدت باكستان المجتمع الدولي للحصول على 8 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات لمساعدتها على إعادة بناء ما دمرته الفيضانات التي غمرت ثلث مساحة البلاد في الصيف الماضي.

وقدرت وزارة المالية الباكستانية حجم الخسائر الناجمة عن الفيضانات بـ40 مليار دولار.