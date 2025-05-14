قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 تستهدف تعزيز معدل النمو إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تحقيق «استقرار مستويات الأسعار وانخفاض معدلات الغلاء والتضخم».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، إلى أن حجم المصروفات في الموازنة الجديدة هو الأعلى في تاريخ الموازنات بـ 4.6 تريليون جنيه.

ونوه أن العجز والدين العام سواء المحلي أو الخارجي يتجهان نحو مسار نزولي، موضحا أن استراتيجية الموازنة تهدف إلى تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 85%، ثم إلى 80% في العام المالي الذي يليه.

وعلى الصعيد الدولي، أشار إلى تراجع الولايات المتحدة عن فكرة الخروج من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لافتا إلى تأكيد وزير الخزانة الأمريكي أن بلاده لن تتخارج طالما التزما الصندوق والبنك الدولي بالمبادئ الأساسية التي على أساسها نشأ الصندوق والبنك الدوليين.

كما نوه إلى حدوث تهدئة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، موضحا أن الصين خفضت الجمارك والرسوم الجمركية على السلع الواردة من أمريكا من 145% إلى 30%، إلى جانب خفض الولايات المتحدة رسومها على السلع الصينية من 110% إلى 10% .

واتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية على منتجات بعضهما البعض بصورة مؤقتة، من أجل تهدئة التوترات التجارية بينهما ومنحهما مهلة تمتد ثلاثة أشهر لحل خلافاتهما.

ووفقًا لبيان مشترك صدر في جنيف، تخفض الولايات المتحدة التعريفات على السلع الصينية من 145% إلى 30% لمدة 90 يومًا، وفي نفس الفترة تقلل الصين الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية من 125% إلى 10%.رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة نمو واستقرار أسعار وانخفاض معدلات الغلاء والتضخم

محمد شعبان

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 تستهدف تعزيز معدل النمو إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تحقيق «استقرار مستويات الأسعار وانخفاض معدلات الغلاء والتضخم».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، إلى أن حجم المصروفات في الموازنة الجديدة هو الأعلى في تاريخ الموازنات بـ 4.6 تريليون جنيه.

ونوه أن العجز والدين العام سواء المحلي أو الخارجي يتجهان نحو مسار نزولي، موضحا أن استراتيجية الموازنة تهدف إلى تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 85%، ثم إلى 80% في العام المالي الذي يليه.

وعلى الصعيد الدولي، أشار إلى تراجع الولايات المتحدة عن فكرة الخروج من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لافتا إلى تأكيد وزير الخزانة الأمريكي أن بلاده لن تتخارج طالما التزما الصندوق والبنك الدولي بالمبادئ الأساسية التي على أساسها نشأ الصندوق والبنك الدوليين.

كما نوه إلى حدوث تهدئة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، موضحا أن الصين خفضت الجمارك والرسوم الجمركية على السلع الواردة من أمريكا من 145% إلى 30%، إلى جانب خفض الولايات المتحدة رسومها على السلع الصينية من 110% إلى 10% .

واتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية على منتجات بعضهما البعض بصورة مؤقتة، من أجل تهدئة التوترات التجارية بينهما ومنحهما مهلة تمتد ثلاثة أشهر لحل خلافاتهما.

ووفقًا لبيان مشترك صدر في جنيف، تخفض الولايات المتحدة التعريفات على السلع الصينية من 145% إلى 30% لمدة 90 يومًا، وفي نفس الفترة تقلل الصين الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية من 125% إلى 10%.