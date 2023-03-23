السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع سير العمل بمحطة السادات لإنتاج بيض المائدة

زار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل؛ لمتابعة منظومة العمل بالمشروع، ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني، وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة، في حضور المهندس ناصر النحوي مدير المشروع.

وخلال الزيارة، تابع السكرتير العام المساعد، سير العمل بمحطة السادات وعنابر التربية، والاطلاع على كميات وحجم الإنتاج، وأعمال البيع للجمهور التي تتم عبر منافذ البيع بالمحظة، مطمئنا على انتظام العمل بالمنفذ الذي يشهد اقبالاً من المواطنين لشراء وتوفير احتياجاتهم من السلعة الإستراتيجية، مما يساهم في ضبط الأسعار في السوق المحلي بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة السادات لإنتاج البيض مقامة على مساحة 140 ألف متر، وتتكون من 9 عنابر متفاوتة الحجم والإنتاجية، وتطوير عنبر منها بطاقة إجمالية 30 مليون بيضة سنويا بواقع (15 مليون للمشروع الألماني + 15 مليون للمشروع المجري)، ويبلغ عدد المنافذ بالمحطة 3 منافذ للبيع.