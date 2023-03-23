أول اتصال بين الرئيس الروسي وسلطان عمان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

أفاد الكرملين بأن مكالمة هاتفية جمعت اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، في أول اتصال من نوعه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، اليوم الخميس، قال الكرملين في بيان له، إن هذا الاتصال الثنائي الأول على المستوى الأعلى، تضمن استعراضا مفصلا لوضع التعاون الروسي العماني الحالي وآفاق تطويره.

وأضاف أن المحادثة أولت اهتماما خاصا لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، وتنفيذ المشروعات المشتركة ذات المنفعة المتبادلة، بما في ذلك في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

كما تبادل زعيما البلدين وجهات النظر حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وذكر البيان أن بوتين هنأ السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني بحلول شهر رمضان المبارك.

وأقام الاتحاد السوفيتي، علاقات دبلوماسية مع معظم الممالك العربية في الخليج العربي في الثمانينيات، ولا سيما مع عمان، حيث تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1985، ليتم بعد عامين افتتاح سفارة سوفيتية في مسقط، عاصمة السلطنة.

وتستند العلاقات بين البلدين إلى اتفاقيات التعاون المبرمة في التسعينيات، بما في ذلك، اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني، والتعاون في العلوم والثقافة والتعليم، وبشأن التفاعل بين غرف التجارة والصناعة، والتعاون بين وكالة الأنباء «تاس» الروسية ووكالة الأنباء العمانية.