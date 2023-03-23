وزارة النقل السورية: عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة غدا الجمعة

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أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار حلب الدولي للخدمة اعتباراً من صباح الغد الجمعة، بعد تعرضه لقصف اسرائيلي فجر أمس الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن "كوادرها في المؤسسة العامة للطيران المدني أنجزت بالتعاون مع الشركات الوطنية إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائـيـلي الذي استهدف مطار حلب الدولي".

ودعت الوزارة شركات الطيران إلى إعادة رحلاتها القادمة والمغادرة، مشيرة إلى استعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال.

وتعرض مطار حلب فجر أمس لقصف صاروخي نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي ما أدى إلى خروجه عن الخدمة بسبب وجود ثلاث حفر في المهبط.

وحولت المؤسسة العامة للطيران الرحلات المتوجه الى مدينة حلب إلى مطار دمشق الدولي