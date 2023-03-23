تأجيل مواجهة الزمالك وطلائع الجيش في ربع نهائي دوري السلة

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة تأجيل أولى مواجهات الزمالك ونظيره فريق طلائع الجيش في الدور ربع النهائي لبطولة الدوري التي كان من المقرر إقامتها غدا الجمعة لتقام بعد غد السبت علي صالة حسن حلمي بالقلعة البيضاء.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي بنظام Best of5 ، حيث يتقابل الزمالك والجيش في خمس مباريات متتالية، ويتأهل الفريق الفائز منهما في ثلاث مباريات إلى الدور نصف النهائي.

ويقود سلة الزمالك أحمد مرعي مديرا فنيا، وياسر عبدالوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا مساعدا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، ورامي العايدي إداريًا.