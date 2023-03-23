الأصباغ الإماراتية ترفع سعر عرض الاستحواذ على باكين إلى 36 جنيها للسهم

أعلنت هيئة الرقابة المالية، اليوم الخميس، أن شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة، رفعت سعر عرض الشراء الإجباري للاستحواذ على كامل أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين إلى 36 جنيها للسهم بدلا من 34 جنيها للسهم.

وجاء زيادة سعر عرض استحواذ الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة، وهي شركة إماراتية، على أسهم باكين بعد أن تلقت الهيئة عرض منافس من شركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات بقيمة 35 جنيها للسهم الواحد.

وقالت هيئة الرقابة المالية، إنه بناء على تعديل سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من قبل الأصباغ الوطنية، فإنه تم تعديل فترة سريان العرض لينتهي في 4 أبريل 2023 بدلا من 3 أبريل 2023، على أن تكون بنفس الشروط السابقة المعتمدة في تقرير الإفصاح عن العرض بتاريخ 19 مارس.