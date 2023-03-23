استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرق طولكرم

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بعد محاصرته منزلا جنوب شرق طولكرم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، إن الشاب أمير عماد أبو خديجة (25 عاماً)، استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على طولكرم.

ولفتت إلى وصول الشهيد إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت مصابًا برصاص في الرأس؛ أدى إلى تهتك كامل في الجمجمة وخروج للدماغ، ورصاص في الأطراف السفلية.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لـ«وفا» بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت المواطنين موسى محمد معالي (30 عاما)، ونادر حمدان إبراهيم حمايل (36 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوة أخرى من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق نابلس، واعتقلت المواطن حمدي علي خطاطبة، بعد أن داهمت منزله وفتشته.