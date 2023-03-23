زيادة عدد طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي للعام الثاني على التوالي

ذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يورستات) اليوم الخميس، أنه في عام 2022 قدم 881 ألفا و200 شخص طلبات لجوء إلى الاتحاد الأوروبي، بزيادة نسبتها 64% مقارنة بعام 2021.



وقالت يوروستات أن الأرقام تزايدت لعام ثان على التوالي، وفي عام 2021، تقدم 537 ألفا و400 شخص بطلبات الحماية الدولية.



وفي عام 2020، تراجعت الطلبات إلى 417 ألفا و100 بسبب جائحة كوفيد -19.



ولم يصل بعد العدد المتزايد من المتقدمين الراغبين في اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي إلى أرقام عامي 2015 و2016، المرتبطين بالحرب في سوريا عندما تقدم أكثر من مليون شخص بطلبات للجوء كل عام من هذين العامين.



وفي نفس الوقت في عام 2022، استضافت الدول الإعضاء في الاتحاد الأوروبي أكثر من 4 ملايين شخص فروا من الحرب الروسية الأوكرانية بموجب مجموعة طارئة من إجراءات الحماية.



وتم منح الأوكرانيين الذين فروا إلى الاتحاد الأوروبي حماية فورية بعدما تبنت الدول الأعضاء في التكتل قواعد طارئة مؤقتة لحالات التدفق الجماعي للأشخاص لمدة عام.



ومن المحتمل إجراء عمليات تمديد لما إجماليه عامين.



ويهدف الاقتراح لتجنب الإجراءات الوطنية الطويلة لطلبات اللجوء المطلوبة للتعامل مع أعداد كبيرة من الأشخاص النازحين.



ويشكل السوريون غالبية طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013.



وفي عام 2022، تقدم 131ألفا و970شخصا سوريا بطلبات للحصول على الحماية الدولية في الاتحاد الأوروبي ما يمثل 15%من الطلبات.



وجاءت أفغانستان في المرتبة الثانية بـ113 ألفا و495 شخصا أو 13% من عدد الطلبات.



وبلغت نسبة عدد المتقدمين بطلبات من فنزويلا وتركيا 6%أو 50ألفا و20شخصا و49الفا و720شخصا على التوالي.



وتم تقديم غالبية الطلبات في ألمانيا حيث تم تسلم ما نسبته 25% أو 217 ألفا و735 طلبا، وتلتها فرنسا (بنسبة 16%)، وأسبانيا (بنسبة 13%)، والنمسا (بنسبة 12%)، وإيطاليا (بنسبة 9%).