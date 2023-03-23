34 سفينة إجمالي حجم السفن في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا اليوم الخميس، أعلن فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة متنوعة، بينما غادرته 10 سفن، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 34 سفينة.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17390 طنًا، وتشتمل 9547 طن يوريا صب، و3100 طن مولاس، و4743 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50890 طنًا، وتشتمل على 17156 طن ذرة، و17072 طن قمح، و3958 طن أبلاكاش، و5074 طن حديد، و780 طن خشب زان، و6850 طن بضائع متنوعة.

فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 718 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 35 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3773 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 130785 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 116032 طنًا.

كما غادر الميناء قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدمًا قادم من الإسكندرية، فيما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4624 شاحنة.