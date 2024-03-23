تقارير إسرائيلة: توسيع محدود لصلاحيات وفد مفاوضات تبادل الأسرى

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إجراء "توسيع محدود" لصلاحيات الوفد المفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، الذي وصل مساء الجمعة إلى قطر.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية الخاصة إنّ "مجلس الحرب في حكومة الطوارئ الإسرائيلية قرر خلال جلسة مناقشات عقدها اليوم، توسيعا محدودا لصلاحيات الوفد المفاوض بشأن صفقة التبادل، والذي وصل مساء الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة".

وبحسب القناة، فإنّ قرار توسيع صلاحيات الوفد "يأتي بعد تحذير رئيس الشاباك رانون بار من أنّ عدم توسيع صلاحيات (الوفد) لن يؤدي إلى أي تقدم ملموس في المفاوضات".

وأضافت: "وصل الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع، مساء اليوم (الجمعة) إلى العاصمة القطرية الدوحة، بهدف استئناف المحادثات في إطار المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين بغزة".

وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي يزور فيها رئيس الموساد، قطر، بحسب القناة.

وفي وقت سابق الجمعة، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي وصل في زيارة سريعة أخرى لإسرائيل، بأعضاء مجلس الحرب، ودعاهم إلى "إعطاء فرصة حقيقية للمفاوضات"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني بحسب مصادر رسمية فلسطينية، فيما يلف الغموض أعداد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة نظرا لرفض حماس الكشف عن الرقم "دون ثمن باهظ".

وبينما يتحدث إعلام عبري عما بين 240 و253 أسيرا إسرائيليا، بينهم 3 تم تحريرهم و105 أفرجت عنهم حماس خلال صفقة تبادل في نوفمبر الماضي، تتحدث الحركة الفلسطينية عن مقتل 70 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

وتتواصل في الدوحة جولة جديدة من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أسرى، مع حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وخلّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".