شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل «أشغال شقة»، ترتيبات انفصال دكتور حمدي "هشام ماجد" من ياسمين "أسماء جلال"، والتي قسمت الشقة بينهما لحين الطلاق.

وطلبت ياسمين من مساعد حمدي، عربي "مصطفى غريب" أن يحضر لها مدبرة منزل جديدة، وبالفعل أتى لها بفايزة "مي كساب".

وفي مشهد آخر، يظهر حمدي وياسمين في مطعم شعبي، حيث استقبل كل منهما رسالة من الآخر للقاء في هذا المكان، لكن دون علم منهما.

وعندما يذهبان إلى شقتهما يجدان الكالون تم تغييره، وأن فايزة وزوجها "أحمد محارب" في شقتهما فطلبا الشرطة.

ويرفع الطرفان قضية، وتنتهي الحلقة بأن الشقة أصبحت ملكًا للطرفين.

وتدور أحداث مسلسل "أشغال شقة" حول أسرة مصرية عادية تواجه أزمات لا حدود لها مع الخادمات مما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيبًا شرعيًّا وزوجته التي تعمل مذيعة تليفزيونية ولديهما طفلان توأم.

العمل من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوي محمد على، مصطفي غريب، عبد المنعم رياض، ومن تأليف شيرين دياب، ويشاركها التأليف مخرج العمل خالد دياب.