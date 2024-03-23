أعلن إيميرس فاييه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، التشكيل الذي سيخوض المباراة الودية أمام بنين، المقرر إقامتها مساء اليوم السبت.
ويحتضن ملعب دي لا ليكورن بفرنسا المواجهة المرتقبة بين كوت ديفوار وبنين، التي ستنطلق في السادسة من مساء اليوم السبت.
وجاء تشكيل المنتخب الإيفواري لمواجهة اليوم كما يلي:
يحيى فوفانا في حراسة المرمى
الدفاع: ديالو إسماعيل - ويلي بولي - عثمان ديوماندي - ويلفريد سينجو
خط الوسط: فرانك كيسي - جان سيري - سيمون أدينجرا - جريمي بوجا
الهجوم: جراديل - جان فيليب كراسو.
يُذكر أن منتخب كوت ديفوار توج بلقب كأس أمم إفريقيا 2023، التي استضافتها بلاده خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بعد فوزه على نظيره النيجيري في المباراة النهائية من المسابقة.