 مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة بالمشاركة مع الدول الصديقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة بالمشاركة مع الدول الصديقة

مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 23 مارس 2024 - 5:00 م | آخر تحديث: السبت 23 مارس 2024 - 5:00 م
كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة ضمن التحالف الدولى على مدار أيام شهر رمضان المبارك تنفيذ الطلعات الجوية وأعمال الإسقاط الجوى لكميات كبيرة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة وذلك فى ظل الأزمة التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع من نقص فى كل الاحتياجات الإنسانية.

وفى سياق متصل أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرى على مدار يومى 22 و23 من شهر مارس الجارى من مطار العريش ضمن الجسر الجوى المصرى والإماراتى لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات على المناطق التى يصعب وصول المساعدات إليها براً بقطاع غزة.

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