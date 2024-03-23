برشلونة يحصن كوبارسي بخطة يامال

وضع برشلونة خطة الحفاظ على لاعبه الشاب باو كوبارسي، في ظل وجود مخاوف من إمكانية رحيله في الصيف.

وأبدت العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز رغبتها في ضم المدافع الشاب، نظرا لأن الشرط الجزائي في عقده الحالي مع برشلونة بقيمة 10 ملايين يورو فقط.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة ينوي تقديم عرض لكوبارسي لمدة عامين فقط، حيث لا يمكن للاعب التوقيع على مدة أكبر لكونه أقل من 18 عاما.

وأضافت الصحيفة: "برشلونة ينوي أن يعرض على كوبارسي عقدا طويل الأمد حتى 2030 أو 2031، حين يبلغ 18 عاما على غرار ما حدث مع لامين يامال".

وأشار التقرير، إلى أن إدارة برشلونة تخشى خسارة كوبارسي بمقابل زهيد، خاصة أنه من أفضل المدافعين الشباب في أوروبا مؤخرا.