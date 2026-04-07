مصدر أمني عراقي: إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف مطار أربيل وإحباط هجوم على القنصلية الأمريكية

أفاد مصدر أمني عراقي، الاثنين، بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف مطار أربيل الدولي، دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأوضح المصدر أن الطائرتين كانتا في أجواء أربيل، ويُعتقد أنهما كانتا متجهتين نحو محيط المطار، حيث جرى اعتراضهما قبل بلوغ الهدف، بحسب رويترز.

وفي سياق متزامن، تعرض مبنى القنصلية الأمريكية في أربيل لمحاولة استهداف بطائرات مسيّرة، إلا أن الهجوم تم اعتراضه دون وقوع خسائر.

وتشهد أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بين الحين والآخر هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ تستهدف مطار المدينة ومواقع تضم قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا لتحديد الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات.