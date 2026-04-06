نور الشربيني وأوليفيا ويفر تكملان ربع نهائي السيدات في بطولة الجونة للإسكواش

اختتمت اليوم، الإثنين، مباريات الدور الثاني من منافسات السيدات ضمن النسخة الرابعة عشرة لبطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات لعام 2026، وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية بين نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش حول العالم.

وشهدت منافسات اليوم الثاني من الدور الثاني على مستوى السيدات مباريات قوية، حيث تأهلت نور الشربيني، المصنفة الثانية على العالم، والأمريكية أوليفيا ويفر، والإنجليزية جورجينا كيندي والماليزية سيفاسانجاري سوبريمانيام.

وجاءت نتائج اليوم الثاني من الدور الثاني لمنافسات السيدات في بطولة الجونة الدولية للإسكواش على النحو التالي:

فازت نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا، على الفرنسية ميليسا ألفيس، المصنفة الثانية والعشرون عالميًا، بنتيجة 3-0 وبواقع أشواط «11-3، 11-3 و 11-7».

وفي المباراة الثانية فازت الماليزية سيفاسانجاري سوبريمانيام، المصنفة السادسة عالميًا على مريم متولي، المصنفة الثالثة والثلاثين عالميًا، بنتيجة 3-0، وبواقع أشواط «11-0، 11-0 و11-0».

وتأهلت الإنجليزية جورجينا كيندي، المصنفة العاشرة عالميًا، على المصرية سناء إبراهيم، المصنفة الثامنة عشرة على العالم، بنتيجة 3-0 وبواقع أشواط «11-6، 13-11 و11-6».

وأخيرًا، فازت الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميًا، على المصرية فريدة محمد المصنفة السابعة عشرة بنتيجة 3-1، وبواقع أشواط «8-11، 11-8، 11-4 و11-8».

وفي الدور ربع النهائي تلعب نور الشربيني مع سيفاسانجاري سوبريمانيام، وتلعب أوليفيا ويفر مع جورجينا كيندي

وكانت منافسات الدور الثاني بدأت أمس حيث تأهلت هانيا الحمامي، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي و اليابانية ساتومي واتانابي.

وتلتقي هانيا الحمامي في الدور ربع النهائي مع مواطنتها فيروز أبو الخير، فيما تلتقي أمينة عرفي مع اليابانية ساتومي واتانابي.