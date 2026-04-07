حزب الله اللبناني يستهدف دبابتي ميركافا في عيناتا وآليات وجنود إسرائيليّين جنوبي البلاد

أعلن حزب الله اللبناني في 3 بيانات منفصلة، اليوم الاثنين، أن عناصره استهدفوا دبابتي ميركافا إسرائيلية في بلدة عيناتا في جنوب لبنان بمحلّقات انقضاضيّة.

كما استهدفوا تجمّعات لآليات وجنود إسرائيليّين في بلدة البياضة وجنوب مدينة الخيام بصلياتٍ صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات سابقة اليوم الاثنين، أن عناصره استهدفوا تجمّعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيليّ في بلدات الخيام والبياضة ورشاف في جنوب لبنان، بقذائف المدفعية والصليات الصاروخية وكذلك مستوطنات ليمان وحورفيش وشلومي ونهاريا الإسرائيلية، بصليات صاروخية.

كما استهدفت عناصر الحزب تجمّعات لآليات وجنود إسرائيليّين عند بوابة فاطمة الحدودية في جنوب لبنان وفي موقع إبل القمح الإسرائيلي. وكذلك استهدفوا تجمّعات لآليات وجنود إسرائيليّين في مارون الراس وعيناتا، ورشاف في جنوب لبنان. كما استهدفوا مستوطنة نهاريا الإسرائيلية للمرّة الثانية، بصليات صاروخية.

كما أعلن حزب الله في بيانات سابقة اليوم، أن عناصره استهدفوا مستوطنتي كريات شمونة والمطلة الإسرائيليتين وبنى تحتيّة تابعة للجيش الإسرائيليّ في مستوطنة معالوت ترشيحا الإسرائيلية بصليات صاروخية. كما استهدفوا قاعدة جفعات اولجا الإسرائيلية بصاروخٍ نوعيّ والمسيرات الانقضاضية.