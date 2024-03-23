في تسريب صادم كشفت شبكة الإذاعة الأمريكية "NPR" عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية تشير إلى مخاوف واشنطن من سلوك إسرائيل بحربها في غزة، مشيرة إلى ارتكاب تل أبيب "خطأ استراتيجيا كبيرا".



وتؤكد الوثيقة، التي كتبت في الأسبوع الماضي، وجود "أزمة مصداقية" كبيرة تواجهها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل جراء العمليات العسكرية في غزة، محذرة من أن سمعة إسرائيل تتضرر عالميا.



ووفقا للوثيقة، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من غياب تصور للمشهد العام لدى الجانب الإسرائيلي، مؤكدة الحاجة لممارسة ضغط دبلوماسي لتغيير مسار الأحداث.



وتأتي هذه التسريبات في وقت حساس، بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل، حيث ناقش مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوضع في غزة وضغط من أجل السماح بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع.



من جانبه، يرى إيمانويل نحشون، نائب مدير مكتب الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، المشهد من زاوية أخرى، حيث أشار إلى أن استطلاعات الرأي تؤكد دعم "الأغلبية الصامتة" في الولايات المتحدة وأوروبا لإسرائيل، ملقيا باللوم على "تيك توك" في إحداث تحول في أوساط الشباب ضد إسرائيل. كما أن الأخيرة تلجأ إلى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة الصورة السلبية المتزايدة.



وتسلط الوثيقة المسربة الضوء على التوترات الدبلوماسية والخلافات في وجهات النظر بين إسرائيل وأكبر حلفائها، مع التأكيد على أهمية تصحيح المسار للحفاظ على العلاقات وسمعة إسرائيل على الساحة الدولية.