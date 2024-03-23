قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن هناك نوعين من المعوقات لتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده بمطار العريش، اليوم السبت، أن العائق الأول هو الحرب المستمرة وعمليات القتل والتفجير المستمرة، كما أن الآليات المتاحة لا تعمل وهو ما يُشكل خطرًا.

وأوضح أن هناك أيضا خروقات مستمرة للقانون الدولي الإنساني ما قاد للعجز عن الوصول للمساعدات الإنسانية.

وأشار إلى استهداف مواطنين فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات، موضحًا أنه لن يكون توزيع عادل من دون وقف إطلاق النار.

ولفت أيضًا إلى إجراءات الفحص والتفتيش التي تعطل مرور المساعدات لقطاع غزة، مشددًا على ضرورة إزالة هذه العقبات التي تسببت فيها إسرائيل.

وبدأ جوتيريش زيارة لمدينة العريش، يطلع خلالها على الوضع الإنساني في قطاع غزة، وآخر التطورات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع.

وأجرى الأمين العام زيارة لمستشفى العريش تفقد فيها عددا من الجرحى الفلسطينيين، ثم أجرى جولة تفقدية في معبر رفح.