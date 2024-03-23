لحظة اعتقال أحد منفذي الهجوم المسلح في روسيا

بث قناة الحدث، لقطات مصورة توثّق لحظة اعتقال السلطات الروسية أحد منفذي الهجوم المسلح في صالة الحفلات قرب العاصمة موسكو.



وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن مقتل 40 شخصًا وإصابة 100 آخرين على الأقل بحسب المعطيات الأولية جراء ما سماه «هجومًا إرهابيًّا مسلحًا» على قاعة حفلات في العاصمة موسكو.

وتبنى تنظيم «داعش»، الهجوم المسلح الذي وقع في قاعة كروكوس سيتي هول بمنطقة كراسنوجورسك.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر، حكومة وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب روسيا الصديقين في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وأكدت مصر إدانتها الشديدة ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربة عن تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية في هذا الظرف الدقيق.