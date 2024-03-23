بوتين يعلن 24 مارس يوما للحداد في روسيا بعد هجوم كروكوس

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيتم تقديم الدعم اللازم لأسر ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي.



وفي كلمة له، السبت، في اليوم التالي لهجوم مروع في العاصمة موسكو أسقط 115 قتيلا على الأقل، عبر بوتين عن التعازي لمن فقدوا أقاربهم في الهجوم.



وأضاف أن روسيا بأكملها تصلي من أجل الضحايا، معلنا الـ24 من شهر مارس يوما للحداد في بلاده.



وأشار إلى تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة موسكو في أعقاب الهجوم، مؤكدًا على ضرورة العمل على منع وقوع المزيد من الأحداث المأساوية.



وأعلنت لجنة تحقيقات روسية، ارتفاع عدد قتلى هجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو إلى 115.



وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة.



وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارا ثانيا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان. وبدأ إطلاق النار على ما يبدو خلال حفل موسيقي لفرقة (بيكنيك).



وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، مسئوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.