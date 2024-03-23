روسيا تطلق سفينة فضائية إلى محطة الفضاء الدولية بعد محاولة فاشلة

أطلقت روسيا بنجاح صاروخ سويوز يحمل طاقما إلى محطة الفضاء الدولية بعد محاولة فاشلة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تلتحم مهمة "سويوز إم إس – 25" بمحطة الفضاء الدولية في 25 مارس الساعة 0610 مساء بتوقيت موسكو، وفقا لمنشور على تليجرام من قبل وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، التي بثت الإطلاق.

وكان الروسي أوليج نوفيتسكي والبيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا ورائدة فضاء ناسا تريسي كالدويل دايسون على متن المركبة. ومن المقرر أن يعود أول اثنين، بالإضافة إلى رائدة فضاء ناسا لورال أوهارا، في 6 أبريل، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت روسكوزموس إن الإطلاق كان مقررا في الأصل في 21 مارس وتم إلغاؤه قبل ثوان من الإقلاع بسبب مشاكل في نظام الطاقة الكهربائية للصاروخ.

كانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تضطر فيها روسيا إلى إلغاء إطلاق سفينة فضائية مأهولة قبل الإقلاع مباشرة، حسبما ذكرت صحيفة كوميرسانت، نقلا عن خبراء الصناعة.