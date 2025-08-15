ليفاندوفسكي عن بلوغه 37 عاما: أبحث عن المزيد في مسيرتي

أكد روبرت ليفاندوفسكي، نجم نادي برشلونة الإسباني أنه مازال يبحث عن تحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرته الكروية، حتى بعد بلوغه سن الـ 37 عامًا.

وقال روبرت ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "هناك دائمًا تحدٍ جديد، وأريد أن أساعد بتسجيل الأهداف وتحقيق البطولات".

وأضاف المهاجم البولندي: "بسبب خبرتي، أريد أن أساعد زملائي داخل وخارج الملعب، خصوصًا مع وجود الكثير من المراهقين في غرفة الملابس".

وتابع: "أشعر أنني في حالة بدنية جيدة للغاية، خصوصًا في فترة التحضير، عندما كنا نركض، ونقوم بتدريبات صعبة، كنت في القمة".

وأكمل: "الكثير من الناس يتحدثون عن عمري، وأنني أصبحت أكبر، ليست لدي مشكلة في ذلك.. مازلت أمتلك نفس العقلية ليس 90% بل 100%".

وأتم روبرت ليفاندوفسكي تصريحاته قائلًا: "أنا فخور أن عمري 37 عامًا، لكنني متأكدًا أنه مازال بإمكاني تحقيق أهدافي، وأساعد زملائي، لأنني مازلت جائع للمزيد.. ليس لدي شعور الاكتفاء، وهذا يجعلني أقوى".