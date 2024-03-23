أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، بأن أجهزة الأمن الخاصة في مقاطعة بريانسك، اعتقلت المشتبه بهم في ارتكاب الهجوم الإرهابي بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقالت اللجنة، في بيان أوردته وكالة سبوتنيك: «تم اعتقال 4 من المشتبه بهم في مقاطعة بريانسك من بين منفذي الهجوم الإرهابي في كروكوس، وبدأ المحققون العمل معهم».

وأضافت أن إجراءات التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالهجوم الإرهابي لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن فريق تحقيق مكون من محققين وعلماء مختصين بالتحقيق في الجرائم وخبراء من لجنة التحقيق الروسية يواصلون العمل في مكان الحادث وفق الخطة التفصيلية للتحقيق في القضية الجنائية.

وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال أربعة إرهابيين في منطقة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.

وأضاف الأمن: «بعد الهجوم الإرهابي، حاول الإرهابيون عبور الحدود الروسية مع أوكرانيا وكان لديهم اتصالات ذات صلة مع الجانب الأوكراني، وأجروا اتصالات معهم».

وذكرت لجنة التحقيق الروسية، أنه في الوقت الحالي، ثبت أن عدد القتلى إثر الهجوم الإرهابي في مركز تسوق "كروكوس سيتي" يبلغ 93 شخصًا، وسوف يرتفع أكثر.