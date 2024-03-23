رضوى إيهاب ضيفة مسلسل بابا جه في الحلقة 12

ظهرت الفنانة الشابة رضوى إيهاب ضيفة شرف مسلسل بابا جه، بطولة الفنان أكرم حسني واتاكا، نسرين أمين، سما إبراهيم، في الحلقة 12، حيث حققت الحلقة نجاحا كبيرا ونالت إعجاب الجمهور بشكل كبير.

وقدمت رضوى، شخصية نيللي مضيفة الطيران ووالدها بالسجن وتبحث عن غيره لإتمام جوازها من الفنان طارق صبري الذي جسد شخصية علاء، وكان والدها المزيف الفنان أكرم حسني وحققت الحلقة نسبة مشاهدة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

"بابا جة " من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.