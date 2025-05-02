مدير عام الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع

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قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الوضع في قطاع غزة كارثي وإن مليوني شخص في القطاع يعانون من الجوع.

وأضاف جيبريسوس في تصريحات صحفية في جنيف، اليوم، أن "تمويل الصحة العالمية يواجه تحديات تاريخية مع تقليص الدول المانحة مساهماتها، وهي تشهد أكبر اضطراب في تاريخ تمويل الصحة العالمية".

من جانبه، حذر مايكل راين المدير التنفيذي لبرامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ، من أن عقول وأجساد أطفال قطاع غزة تتحطم.

وقال راين: "نحن نحطم أجساد أطفال غزة وعقولهم، نحن نجوع أطفال غزة، نحن متواطئون"، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك.

وأضاف: "هذا لا يحتمل، المستوى الحالي لسوء التغذية يسبب انهيار المناعة"، منوها بأن حالات الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا لدى النساء والأطفال تزايدت.