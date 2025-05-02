تحذير أممي: تخفيضات تمويل المساعدات العالمي تهدد مكافحة الأمراض المعدية

أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تحذيرات جدّية من أنّ التخفيضات الحادة في تمويل المساعدات الصحية العالمية تهدّد بإلغاء التقدّم الذي أُحرز على مدى عقود في مكافحة الأمراض المعدية، وعلى رأسها الحصبة والتهاب السحايا والحمى الصفراء.

وأشارت تقارير حديثة إلى أنّ هذه التخفيضات تعرقل جهود منظمات مثل "يونيسف" في تطعيم 15 مليون طفل ضد الحصبة، وهو ما وصفته المنظمة بأنه "تقييد شديد" لقدرتها على الاستجابة، خاصة في المناطق المتأثرة بالأزمات الإنسانية، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، شهد عام 2023 تسجيل أكثر من 10.3 مليون حالة إصابة بالحصبة، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام السابق. كما تمّ الإبلاغ عن 5,500 حالة إصابة بالتهاب السحايا في 22 دولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، إلى جانب 131 حالة حمى صفراء في أربع دول في الأميركيتين.

وفي سياق متصل، أوقفت الولايات المتحدة تمويل شبكة البيانات العالمية للقاحات، التي كانت تُجري أكبر الدراسات حول سلامة لقاحات كوفيد-19، قبل 13 شهرا من موعد انتهائها، ما أثار قلقا واسعا بين خبراء الصحة العامة.

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "أنقذت اللقاحات أكثر من 150 مليون حياة خلال العقود الخمسة الماضية. إنّ التخفيضات في تمويل الصحة العالمية تهدّد هذه المكاسب التي تحققت بشقّ الأنفس".

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يعقد فيه مؤتمر اللقاحات العالمي في واشنطن العاصمة، وسط أجواء سياسية متوترة، حيث يُعبّر المشاركون عن قلقهم من تأثير السياسات الحالية على جهود التحصين العالمية.