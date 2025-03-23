مقتل شخص وإصابة 21 آخرين جراء حادث سير في اليابان

اصطدمت حافلة كبيرة في اليابان بغابة مصدات للرياح على جانب طريق وطني في بلدة ميهاما بمحافظة ميه اليابانية مساء السبت، مما أسفر عن مقتل السائق وإصابة 21 راكبا، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الأحد.

ووقع الحادث مساء السبت عندما عبرت الحافلة خط منتصف الطريق واصطدمت بالأشجار الواقية التي تصطف على جانبي الطريق، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وذكرت الشرطة أنه تم نقل سائق الحافلة إلى المستشفى، لكن تم إعلان وفاته لاحقا. وأصيب 21 راكبا بجروح وجرى نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وأظهرت لقطات لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية من موقع الحادث اصطدام الجزء الأمامي الأيسر من الحافلة بعنف بأحد الأشجار، مما تسبب في أضرار جسيمة لجزء من السيارة، بما في ذلك تحطم الزجاج الأمامي للحافلة.

وكانت الحافلة قد انطلقت من بلدة ناتشيكاتسورا في محافظة واكاياما قبل ساعة تقريبا من الحادث أثناء توجهها إلى مدينة سايتاما.

وتجري السلطات تحقيقات لمعرفة سبب الحادث.