غارتان أمريكيتان على صعدة في اليمن

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن أن الطيران الحربي الأمريكي شن غارتين على محيط مدينة صعدة شمالي اليمن.

وكانت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين، قد أعلنت ليلة السبت، تعرّض مطار الحديدة الدولي في غرب اليمن إلى قصف أمريكي.

وأفادت قناة "المسيرة" بأن ما وصفته بـ "العدوان الأمريكي" استهدف بثلاث غارات مطار الحديدة الدولي، ثم أعلنت عن قصف أمريكي آخر استهدف ميناء الصليف الذي يقع شمال غرب مدينة الحديدة.

وتحدثت القناة عن وقوع ضربات أخرى في محافظة مأرب اليمنية.

وتأتي هذه الغارات في إطار حملة جوية تشنّها الولايات المتحدة ضدّ الحوثيين منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وصباح اليوم الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه صاروخاً أُطلق من اليمن، بعد انطلاق صافرات الإنذار في مناطق مختلفة في إسرائيل.

