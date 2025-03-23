الولايات المتحدة تكشف هويات قيادات الحوثيين والأهداف التي هاجمتها في اليمن

قال مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، اليوم الأحد، إن الضربات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة على اليمن منذ أسبوع أودت حتى الآن بحياة قيادات كبيرة من الحوثيين، بينهم كبير خبراء الصواريخ في الجماعة.

وأضاف والتس خلال لقاء مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "لقد ضربنا مقراتهم، وضربنا مراكز اتصالات، ومصانع أسلحة، بل وبعض منشآت إنتاج الطائرات بدون طيار فوق الماء".



ولم يحدد والتز هوية الخبير الذي قتل كما لم يقدم أي تفاصيل عن القادة الآخرين الذين لقوا حتفهم.

ولم يصدر الجيش الأمريكي حتى الآن سوى تفاصيل قليلة عن العمليات، التي أطلقت بعد توعد الحوثيين باستئناف هجماتهم على حركة الشحن في البحر الأحمر بسبب الحرب في غزة.

وفي وقت سابق من الأحد، أفادت مصادر يمنية بإصابة العقل المدبر للهجمات البحرية لدى الحوثيين والمدرج على لائحة العقوبات الأمريكية منصور السعادي في إحدى الغارات الأميركية ونقله إلى صنعاء للعلاج، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وكان تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد أكد أن استهداف قادة جماعة الحوثي بشكل شخصي كان أحد أهداف الضربات الأمريكية على اليمن.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق الحوثيين بـ"القضاء عليهم تماما".

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، أن "أضرارا كبيرة لحقت بالهمجيين الحوثيين. راقبوا كيف سيتدهور الوضع تدريجيا. هذه ليست معركة عادلة ولن تكون أبدا على هذا النحو. سيتم القضاء عليهم تماما".