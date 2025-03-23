كابل: واشنطن ألغت مكافأة الـ10 ملايين دولار مقابل رأس قائد بارز في حكومة طالبان

ألغت الولايات المتحدة مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على سراج الدين حقاني، وزير الداخلية الأفغاني وقائد "شبكة حقاني"، إحدى أكبر فصائل حركة "طالبان".



أفادت بذكك وكالة "رويترز" نقلا عن متحدث باسم الداخلية الأفغانية أمس السبت.

بدورهأ، نقلت قناة "أريانا نيوز" الأفغانية عن مصادر مقربة من سراج الدين حقاني، أن الحكومة الأمريكية ألغت كذلك المكافآت المالية المتعلقة باثنين من أقاربه، هما عبد العزيز حقاني ويحيى حقاني.



ولا يزال مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف.بي.آي) يدرج المكافأة مقابل سراج الدين حقاني على موقعه الإلكتروني إذ يقول إن حقاني "يعتقد أنه نسق وشارك في هجمات عبر الحدود ضد الولايات المتحدة وقوات التحالف في أفغانستان".

و"شبكة حقاني" هي جماعة إسلامية أفغانية أسسها جلال الدين حقاني خلال الحرب ضد القوات السوفيتية في ثمانينيات القرن الماضي. وكانت هذه الشبكة أيضا الجناح العسكري لحركة "طالبان" خلال الحرب ضد القوات الأمريكية وحلف "الناتو" في الفترة من 2001 إلى 2021. وصنفت الأمم المتحدة "شبكة حقاني" منظمة إرهابية، وأدرجت أسماء العديد من أعضائها في قائمة العقوبات الأممية.