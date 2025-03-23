 مصرع شابين في حادث تصادم أسفل الطريق الإقليمي بالشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع شابين في حادث تصادم أسفل الطريق الإقليمي بالشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأحد 23 مارس 2025 - 2:23 ص | آخر تحديث: الأحد 23 مارس 2025 - 2:23 ص

لفظ شابان أنفاسهما الأخيرة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية (موتوسيكل) أسفل الطريق الإقليمي أمام قرية غيتة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بوصول إشارة من مستشفى بلبيس المركزي تفيد بوصول كل من: أيمن محمود، 14 عامًا، وابن خالته عبدالله رضا، 14 عامًا، جثتين هامدتين.

وتبين أن المتوفيين لقيا مصرعهما متأثرين بإصابتهما الناتجة عن حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية (موتوسيكل) كانا يستقلانها أسفل الطريق الإقليمي أمام قرية غيتة بمركز بلبيس.

وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أُخطرت لمباشرة التحقيق.


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