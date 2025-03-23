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أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلاسرائيلي إلى أكثر من 50 ألف شهيد

وكالة الانباء الألمانية
وكالة الانباء الألمانية
غزة - د ب أ
نشر في: الأحد 23 مارس 2025 - 3:36 م | آخر تحديث: الأحد 23 مارس 2025 - 3:37 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفا و21 شهيدا، و113 ألفا و274 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023، وفق بيان صحفي.

وأفادت صحة غزة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، بأنه هذا العدد تم تحديده بـ"إضافة عدد 233 شهيدا للإحصائية التراكمية، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين".

وقالت إن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 من الشهر الجاري بلغت 673 شهيدا و1233 إصابة".

وأضافت: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 41 شهيدا (بينهم شهيدان انتشال) و61 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس الأسبوع الماضي، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.

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