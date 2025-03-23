عرض كوكب سيكا بروض الفرج ضمن مسرح الطفل وختام ليالي رمضان

ضمن فعاليات نوادي المسرح التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، شهد قصر ثقافة روض الفرج عرض المسرحية "كوكب سيكا"، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم المسرح الموجه للأطفال.

العرض قدم بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وهو من تأليف عبده الزراع، وإخراج أميرة شوقي، مخرج منفذ محمود عطية، وألحان محمد صلاح عبد السلام، وتصميم استعراضات صافيناز محمد، وديكور منال سمير، وتنفيذ وإشراف ديكور شادي قطاميش، وتصميم إضاءة هبة حسن، وهندسة صوتية لكل من يارا عمرو وفرح مدحت، وتنفيذ ملابس نوال عبد الحليم.

تناولت المسرحية فكرة بسيطة وموجهة للطفل بأسلوب كوميدي، وأوضحت المخرجة أميرة شوقي أنها أرادت تسليط الضوء على قيمة العمل والقدرة على الإنجاز حتى في ظل الإمكانيات البسيطة، كما تم التركيز على دور الفلاح وأهميته في المجتمع.

حضر العرض د. جيهان حسن، مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، ولجنة التحكيم المكونة من المخرج ناصر عبد التواب، ومهندس الديكور محمود جمال، والدكتورة إيمان سند.

العرض من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ونفذ بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة الدكتورة ابتهال العسلي.

ويأتي ضمن الموسم الجديد لنوادي مسرح الطفل، الذي يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال ومعالجة قضاياهم بأساليب إبداعية، تعزز خيالهم وتساعدهم على استكشاف قيم حياتية هامة مثل العمل، والانتماء، والتعاون.

وفي سياق متصل، اختتمت فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي أقيمت بقصر ثقافة روض الفرج ضمن البرنامج المركزي لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث قدمت فرقة بورسعيد للإنشاد الديني بقيادة المايسترو محمد مهران مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية، منها "ميدلي حب الرسول"، "بص على أنوار نبينا"، "المسك فاح"، "إلا صلاتي"، "ميدلي صعيدي"، "عاشق جمالك"، و"الوصال". كما تضمن الختام معرضا لمنتجات ورش نادي المرأة بالقصر، تنفيذ الشيماء حسين.

يذكر أن الفعاليات استمرت لمدة 12 يوما، وشملت حفلات موسيقية وغنائية واستعراضية، إلى جانب ورش ومعارض فنية، ضمن برنامج ثقافي وفني متكامل أعدته هيئة قصور الثقافة احتفالا بشهر رمضان المبارك.