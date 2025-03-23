شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على مجمع ناصر الطبي في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال استهدفت مبنى الجراحات داخل مجمع ناصر الطبي، والذي يضم العديد من المرضى والجرحى، مؤكدة أن الغارة أحدثت حريقًا كبيرًا في المكان.
ووثق صحفيون وناشطون فلسطينيون آثار الغارة الإسرئيلية على مجمع ناصر الطبي، حيث شوهدت النيران جراء الغارة.
وقالت تقارير إن الغارة خلفت شهيدين أحدهما طفل بجانب سقوط عدد من المصابين، فيما تحدثت مصادر فلسطينية عن أن الشهيد الآخر هو إسماعيل برهوم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، دون تأكيد رسمي.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن إجمالي أعداد الشهداء منذ بدء الحرب على القطاع بلغ أكثر من 50 ألفًا و21 شهيدًا، وأعداد الجرى 113 ألفًا و274 مصابًا.