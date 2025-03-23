شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على مجمع ناصر الطبي في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال استهدفت مبنى الجراحات داخل مجمع ناصر الطبي، والذي يضم العديد من المرضى والجرحى، مؤكدة أن الغارة أحدثت حريقًا كبيرًا في المكان.

ووثق صحفيون وناشطون فلسطينيون آثار الغارة الإسرئيلية على مجمع ناصر الطبي، حيث شوهدت النيران جراء الغارة.

استهداف قسم الجراحة داخل مجمع ناصر الطبي بشكل مباشر ويوجد هناك شه.داء واصابات



حسبنا الله ونعم الوكيل 💔😭 pic.twitter.com/bCxBjt75QK — عبدالله العطار abdallah alattar (@abdallahatar) March 23, 2025

عاجل | شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال مبنى الطوارئ في مجمع ناصر الطبي بخانيونس جنوبي قطاع غزة. pic.twitter.com/w3ucVSvYaW — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 23, 2025

وقالت تقارير إن الغارة خلفت شهيدين أحدهما طفل بجانب سقوط عدد من المصابين، فيما تحدثت مصادر فلسطينية عن أن الشهيد الآخر هو إسماعيل برهوم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، دون تأكيد رسمي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن إجمالي أعداد الشهداء منذ بدء الحرب على القطاع بلغ أكثر من 50 ألفًا و21 شهيدًا، وأعداد الجرى 113 ألفًا و274 مصابًا.